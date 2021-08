Sint-Niklaas neemt extra maatregelen tegen feestende jongeren die het te bont maakten

"Ik denk dat het vorig weekend uit de hand is gelopen door een samenloop van omstandigheden. Ik hoop dan ook dat het een eenmalige gebeurtenis was", zegt Dehandschutter. Toch neemt de stad een aantal maatregelen. "We gaan volgend weekend voldoende stewards voorzien om alles in goede banen te leiden. We gaan ook vragen aan de dj om alert te zijn. Wanneer het foutloopt, kan hij bijvoorbeeld de muziek stilleggen. Ten slotte gaan we ook de politieaanwezigheid verhogen", besluit de burgemeester.