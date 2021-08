40 jaar na sprookjeshuwelijk Charles en Diana: stukje van de bruidstaart verkocht voor meer dan 2.000 euro

Het stuk taart was deel van de 23 bruidstaarten op het trouwfeest. Moyra Smith, een lid van het huishouden van de moeder van de Britse koningin Elizabeth II, kreeg het stuk in 1981. Zij bewaarde het al die tijd in huishoudfolie. Het stuk zat in een tinnen doosje waarop stond "Breekbaar - prins Charles & prinses Diane's [sic] bruidstaart," gedateerd 27 juli 1981.

