Surfput Dessel tijdelijk gesloten door blauwalg: "Niets aan te doen behalve afwachten"

De Schansput in Dessel wordt voor onbepaalde duur gesloten, nadat er blauwalg in het water gevonden werd. Dat soort alg is giftig en kan zorgen voor irritatie, buikpijn en diarree. De gemeente heeft daarom besloten om alle vormen van waterrecreatie te verbieden. "Dit is heel slecht nieuws voor ons. We kunnen niets anders doen dan afwachten tot de waterkwaliteit verbetert", vertelt Philippe Vandervoort, voorzitter van de Kempische Windsurf Klub.