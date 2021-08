Taliban veroveren derde grootste stad Herat en hebben nu 11 provinciehoofdsteden in handen

Eerder op de dag veroverde de fundamentalistische beweging Ghazni. "Ik kan bevestigen dat Ghazni in handen van de taliban is gevallen deze ochtend. Ze hebben de controle over de belangrijkste zones van de stad veroverd: het kantoor van de gouverneur, het hoofdkwartier van de politie en de gevangenis", aldus Nasir Ahmad Faqiri, hoofd van de provincieraad in Ghazni.