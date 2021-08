Afgewezen Afghaanse asielzoekers terugsturen of niet? Politiek wellesnietes-spel over miniem aantal uitzettingen

Vanmorgen vragen Ecolo en Groen in De Standaard dat er tijdelijk geen uitgeprocedeerde Afghanen worden uitgezet. Is er een nieuwe rel in de maak zoals vorige maand, toen PS en Ecolo ermee dreigden uit de regering te stappen als er een hongerstaker in de Brusselse Begijnhofkerk zou overlijden? Toen had premier Alexander De Croo (Open VLD) het over een "slechte timing voor een politieke crisis".

"Elk terugkeerdossier wordt individueel bekeken: wie recht heeft op bescherming zal die ook krijgen", reageert Kamerlid Tim Vandeput (Open VLD). "Maar dat geldt ook andersom: wie hier niet erkend wordt, moet worden teruggestuurd."

Tot een echte regeringscrisis komt het allicht niet. Kamerlid Eva Platteau (Groen) wil haar vraag aan Sammy Mahdi niet voor een VRT-microfoon of -camera herhalen. Bij de PS wil niemand reageren. Eerder had vicepremier Pierre-Yves Dermagne (PS) wel misnoegd gereageerd omdat Mahdi een brief heeft ondertekend zonder overleg binnen de regering. Maar het lijkt erop dat de PS het hierbij wil laten.

Hoe dan ook heeft de oppositie bloed geroken: op vraag van Kamerlid Theo Francken (N-VA) komt de Kamercommissie Binnenlandse Zaken vervroegd samen over "de urgente kwestie van de terugkeer naar Afghanistan".