De vader van Britney Spears doet een stap opzij en stopt als voogd van zijn dochter

De zangeres probeert al maanden opnieuw zelf zeggenschap over haar financiën en haar leven te krijgen. De rechtbank van Los Angeles ontving vorige week maandag een verzoek om de Californische accountant Jason Rubin aan te stellen om de financiën van de 39-jarige popster te beheren. Die zaak zou in september moeten voorkomen, maar de vader heeft aan de rechter laten weten dat hij van plan is om met de rechtbank en de nieuwe advocaat van zijn dochter samen te werken aan een vlotte overgang naar een nieuwe voogd.