Yves Lampaert over de geboorte van zijn eerste zoon: "Ik was 7 uur te laat"

Gelukkig heeft Yves de bevalling niet helemaal moeten missen. "Ik moest nog een goeie 950 kilometer naar huis rijden, dus ik wist dat ik het niet ging halen. Ik heb me dan maar aan de kant gezet en de bevalling live gevolgd via facetime, dat was wel speciaal. Nadat ik wist dat alles vlot verlopen was, kon ik rustig verder rijden naar het ziekenhuis in Tielt."

Zijn partner Astrid Demeulemeester was tijdens de bevalling in goede handen. "Ze werd ondersteund door mijn en haar zus, dus ze was niet helemaal alleen. Ik ben echt opgelucht dat de bevalling zo vlot verlopen is." Of Aloïs zijn vader achterna gaat, laat Yves volledig van zijn zoon afhangen. "Als hij wilt fietsen, dan zal ik hem daar zeker in ondersteunen, maar ik ga de sport alleszins niet opdringen. Hij moet daar zelf voor kiezen."

