Verdachte van mishandeling Nederlandse Frédérique (14) op vrije voeten en wacht proces thuis af

De 14-jarige jongen die is opgepakt voor het mishandelen van Frédérique (14) uit Amstelveen, is op vrije voeten. Hij mag het vervolg van zijn proces thuis afwachten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Amsterdam bepaald. Frédérique werd vorige maand aangevallen op straat, nadat ze had geweigerd te antwoorden op de vraag of ze een jongen of een meisje is.