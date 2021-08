Limburgse hogescholen en UHasselt zien verplicht CovidSafe-attest voor studenten momenteel niet zitten

Vanochtend pleitte professor en dokter Dirk Devroey voor een verplicht CovidSafe-attest voor studenten om de opstart van het hoger onderwijs zo veilig mogelijk te laten verlopen. "Maar voor zo'n verplichting is er momenteel nog geen wettelijk kader", zegt directeur Ben Lambrechts van hogeschool PXL. "Als burgers worden we momenteel ook niet verplicht, maar er is bijna geen ontkomen meer aan. Eigenlijk zouden we de morele druk nog moeten verhogen om ervoor te zorgen dat nog meer mensen zich laten vaccineren. Maar verplichten kan momenteel, wettelijk gezien, nog niet."



"Studenten verpleegkunde die stage doen in een ziekenhuis zijn op dit moment ook nog niet verplicht om gevaccineerd te zijn", gaat Lambrechts verder. " En dat is logisch want ook het zorgpersoneel in ons land wordt voorlopig nog niet verplicht om dat te doen."