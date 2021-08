Voetbalfans KAA Gent in tijdsloten naar wedstrijden in Ghelamco Arena

Fans van KAA Gent kunnen zondag weer voluit supporteren voor hun ploeg in de Ghelamco arena. Gent speelt dan tegen Mechelen. Er worden tussen de 15.000 en 18.000 mensen verwacht in het stadion. Die mogen binnen volgens de coronamaatregelen, ze moeten tonen dat ze gevaccineerd zijn, of bewijzen dat ze corona hebben gehad of negatief zijn getest. "Om die covidsafe attesten te scannen rekenen we 10 seconden per persoon," zegt CEO Sebastien Ronse.