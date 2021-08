VUB-professor Dirk Devroey pleit voor Covid Safe Ticket in hoger onderwijs: “Verplichte vaccinatie is ook een optie, maar liever niet”

De kracht van vaccinatie is volgens Devroey al bewezen. “Het poliovaccin is verplicht en we hebben gemerkt dat we de ziekte daarmee volledig hebben kunnen uitroeien. Op het moment dat we merken dat het virus niet meer circuleert, of veel minder, kunnen we maatregelen zoals het Covid Safe Ticket laten vallen.” Maar volgens Devroey zijn we daar nog lang niet. “Bij de tests van twee dagen geleden waren meer dan 2.700 positieve gevallen in ons land. Dat is een nieuw record deze zomer.”