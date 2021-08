Voorlopig geen problemen met drinkwater na overstromingen: "Bij vervuiling zijn er reserves voor 3 weken" 

De overstromingen in de Vesdervallei van afgelopen maand hebben vervuiling veroorzaakt in de Maas. In Nederland zijn ze na de overstromingen onmiddellijk gestopt met het winnen van drinkwater uit die rivier, maar ook bij ons wordt voor het Albertkanaal de situatie goed opgevolgd. Ons water komt namelijk uit dat kanaal en dat krijgt op zijn beurt het water ook vooral uit de Maas in Luik. Maar voorlopig zijn er geen problemen voor het drinkwater.