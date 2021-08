Zon (en wat wolken), pas maandag wordt het wisselvalliger

Vanavond en vannacht is het eerst nog gedeeltelijk bewolkt met lokaal kans op een buitje, al blijft het op vele plaatsen droog. Later ontstaat er mogelijk wat lage bewolking en lokaal nevel of mist, vooral dan in het westen van het land en op het Ardense reliëf. De minima liggen tussen 12 graden in de Ardense valleien en 15 of 16 graden elders.