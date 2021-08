Minister Beke (CD&V): "Leegstaande assistentiewoningen aanbieden aan slachtoffers van overstromingen"

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) heeft de groepen van assistentiewoningen in Zuid-Limburg en het zuiden van Vlaams-Brabant, die het beheer en verhuur ervan in goede banen leiden, opgeroepen om allerlei informatie te geven aan het Agentschap Zorg en Gezondheid, over vrijstaande assistentiewoningen.

Beke vraagt een overzicht van het aantal leegstaande woningen, een beschrijving van de oppervlakte en de aanwezige inboedel. Hij wil ook een duidelijke vermelding van de huurprijs per dag en de eventuele bijkomende kosten. Daarna is het de bedoeling dat de verzekeringen van de slachtoffer tussenkomen. En de slachtoffers mogen kiezen van de verzekeraars op welke plek ze gaan wonen, bevestigt koepelfederatie Assuralia.

"Die woningen kunnen dan dienen voor tijdelijke noodopvang van mensen wiens huis door de wateroverlast onbewoonbaar is. Vlaanderen zal zelf niet instaan voor het koppelen van vraag en aanbod, maar we willen de Waalse collega’s ondersteunen met ons aanbod. Ik vind het belangrijk dat we dit kunnen doen. Die mensen zijn alles kwijt en alle beetjes helpen", zegt Beke.