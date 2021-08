Mascotte van de kust is niet meer: zeehondje Oscar dood aangespoeld in De Haan

Oscar was tussen de 20 en 25 jaar oud en stierf aan een natuurlijke dood. Hij werd overgebracht naar het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. "Hij werd steeds magerder en was echt ziek op het einde. We verwachtten ons elke dag aan dit trieste nieuws en toch komt het voor al onze vrijwilligers aan de Belgische kust vrij hard aan. Oscar kan nu eindelijk genieten van de rust", zegt Colette De Meyer van het NorthSealTeam.

De zeehond was een graag geziene badgast. Dat een zeehond zich zomaar tussen het volk mengt, is uitzonderlijk. Meestal mijden zeehonden het grote publiek op toeristische dagen en komen ze enkel uit het water als het rustig is. Maar Oscar trok zich nooit iets aan van andere toeristen. "Dat had waarschijnlijk te maken met het feit dat hij een beetje blind was en het volk dus niet zo duidelijk zag. We hadden eigenlijk dubbel zoveel werk met Oscar", zegt De Meyer. De vrijwilligers van het NorthSealTeam zijn er hart van in. "De tranen springen in mijn ogen als ik eraan denk. Er zijn al veel traantjes gevloeid bij het hele team."