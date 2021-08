Hazelworm (een hagedis zonder poten) gespot in Gents natuurgebied: "We zien ze hier niet vaak"

In natuurgebied Bourgoyen-Ossemeersen in Gent is een diertje gespot dat je niet overal gemakkelijk zal zien: de hazelworm. Het dier lijkt op een kleine slang, maar het is eigenlijk een hagedis zonder poten. Volgens Natuurpunt is dit in Vlaanderen, en vooral in Gent, een moeilijk dier om te spotten, want het verstopt zich graag.