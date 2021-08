BEKIJK - Paul en Betty Marchal blikken terug op zwartste periode uit hun leven, 25 jaar na losbarsten zaak-Dutroux

De twee vriendinnen An en Eefje woonden op 22 augustus 1995 een hypnoseshow bij in Oostende. Na afloop keerden ze terug naar hun vakantiehuis in Westende. Omdat de eindhalte van die late tram Oostende was, besloten ze verder te liften. Marc Dutroux en zijn kompaan Michel Lelièvre pikken hen op met de belofte om hen naar Westende te rijden. Vanaf dan zijn An en Eefje spoorloos. Pas drie weken nadat Marc Dutroux is opgepakt, op 3 september 1996, worden de lichamen van An en Eefje opgegraven.