Helft chiromeisjes uit Nieuwpoort testen positief na kamp: "Vooral blij dat we een kamp hadden"

Waar de besmetting precies vandaan komt, is onduidelijk. "We vermoeden dat iemand van de leiding of leden van de kleinsten, die achterkwam voor de laatste 5 dagen positief waren. Maar er is geen duidelijke lijn in de besmettingen te vinden. Ik ben positief, maar mijn medeleiding, waar ik continu bij was, waar ik mee sliep, mee at, mee activiteiten gaf, die is negatief."