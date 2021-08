43 varkens vallen in een mestput, 13 zijn overleden

In Alveringem bij Veurne moest de brandweer uitrukken voor 43 varkens, die in de mestput waren gevallen. De varkens zakten door de vloer van de stal heen. Het was de boer zelf die de hulpdiensten belde. 13 varkens overleefden de val niet.

Uiteindelijk kwamen 7 brandweermannen en 6 mensen van het speciale dierenreddingsteam (DRT) ter plaatse die de afgemeste varkens, van zo’n 60 a 70 kilogram elk uit de put probeerden te halen. "De mest stond ongeveer 60 centimeter hoog in de put", vertelt brandweerkapitein Filip Vandenberghe. "Dat is niet erg hoog maar toch te hoog voor heel wat varkens."

Om alle varkens uit te put te halen hadden ze geen speciaal materiaal nodig. "We hebben het tactisch aangepakt en brachten de varkens naar een hoek van de stal, waar we ze uit de put konden tillen. Daarna werden ze overgebracht naar een andere stal. De klus nam ongeveer 3 uren in beslag."