Hoe kunnen de taliban zo snel oprukken in Afghanistan? Rudi Vranckx: "Dit stond in de sterren geschreven"

Al enkele maanden veroveren de taliban steeds meer terrein in Afghanistan, sinds de Amerikaanse troepen vertrekken. Eerst was het platteland aan de beurt, nu vallen een voor een de provinciehoofdsteden in handen van de moslimextremisten. Ze komen zo steeds dichter bij de hoofdstad Kaboel. "Het lijkt wel alsof Kaboel sowieso zal vallen. Vraag is hoe snel dat zal gaan", zegt VRT-conflictjournalist Rudi Vranckx in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Tachtig kilometer is niet ver. Ik denk dat er paniek aan het ontstaan is."