"Hier heb ik anderhalf jaar op gewacht", 12.000 metalfans verzamelen op Alcatraz Festival in Kortrijk

In Kortrijk is er dit weekend het Hard Rock & Metal-festival Alcatraz. Daar verwachten ze 12.000 mensen per dag. Die moeten wel allemaal gecontroleerd worden op een Covid Safe Ticket voor ze het festivalterrein op mogen. Voor de organisatoren is het een behoorlijke klus om dat allemaal geregeld te krijgen, en ook de bezoekers moeten rekening houden met extra administratie. Maar klagen doen ze niet, zo ondervond onze ploeg van "Het journaal".