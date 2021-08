Alpaca’s opnieuw thuis in Gentse volkswijk na verblijf in opvangcentrum

Kozemietje en Windekind woonden al bijna twee jaar in de garageboxen in de Meibloemstraat in Gent, in de wijk Brugse Poort, toen ze een half jaar geleden in beslag zijn genomen. Hun baasje Christiaan had de dieren gekocht voor zijn dochter. De dieren kregen veel bekijks in de drukke stadswijk. Enkele bezorgde buurtbewoners stapten met klachten naar de dierenbescherming. “Die horen toch niet thuis in de stad!”, klonk het in de buurt.