Amerika is diverser en minder blank dan ooit tevoren en dat kan gevolgen hebben voor de politiek

De bevolking in de VS is de voorbije tien jaar met 7,4 procent toegenomen tot 331,4 miljoen inwoners. Dat is de laagste stijging sinds de jaren 30. Eerdere trends zetten zich door: mensen verhuizen van plattelandsgebieden in de Midwest of het noordoosten naar meer stedelijke gebieden aan de westkust of in het zuiden.

New York , Los Angeles, Chicago en Houston blijven de grootste steden in de VS. Phoenix uit Arizona verdringt wel Philadelphia van de 5e plaats. Erg veel verschuift er op dat vlak echter niet.