Bekende velodroom in Blankenberge na 88 jaar te koop: "Dit mag niet verloren gaan"

De Lustige Velodroom in Blankenberge staat te koop! De bekende velodroom bestaat uit een 80-tal gekke fietsen op een houten piste en is sinds 1933 een attractie voor jong en oud op het strand van Blankenberge. Het is al 88 jaar in het bezit van de familie Monbaliu, maar nu gaan ze op zoek naar een nieuwe eigenaar.

De attractie wordt verkocht omdat de kinderen van eigenaar Thierry Monbaliu geen interesse hebben om het over te nemen. Het bleef 3 generaties in dezelfde familie, tot nu. "Ik ben 56 jaar en richting mijn pensioen aan het gaan. Het belangrijkste doel in mijn leven is dat die velodroom blijft bestaan. Daarom moet ik zo snel mogelijk iemand vinden die het wil overnemen. Je moet weten dat de Lustige Velodroom uniek is in Europa, misschien is het zelfs de enige van zijn soort in de wereld", vertelt Thierry trots.