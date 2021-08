Belangstelling voor STEM-opleidingen groeit gestaag

De cijfers komen uit de nieuws STEM-monitor die gebaseerd is op cijfers van het schooljaar 2019-2020. In 10 jaar tijd is het aantal eerstejaars in die richtingen met 3% gestegen. Wat opvalt is dat vooral in het aso technisch-wetenschappelijke opleidingen meer meisjes dan jongens trekken. In het eerstejaar van de derde graad aso -het vierde jaar dus - zijn meisjes goed voor 51,83%, ruim een procent meer dan het jaar voordien.

In het hoger onderwijs kiezen ruim 47 procent van de eerstejaars voor STEM-opleidingen. Daar is het aandeel meisjes in 10 jaar tijd met bijna 9 procent toegenomen. Vlaanderen haalt daarmee zijn doelstelingen rond STEM-instroom en het aandeel vrouwen bij academische bachelors.

Ook In het beroeps secundair onderwijs (bso) en technisch secundair onderwijs (tso) zijn er volgens Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts (N-VA) nog aandachtspunten. In het bso is er in 10 jaar tijd een lichte daling te merken. Zo’n 1.000-tal leerlingen minder. In het tso is de stijging eerder beperkt met maar een half procent. Daar blijft ook het aandeel meisjes in STEM-richtingen zeer laag (tso) tot extreem laag (bso).