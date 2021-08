Rage botanisch stoepkrijten waait over uit Frankrijk: "Zeg niet zomaar 'onkruid'"

Demeyer gaat binnenkort, samen met nog 5 collega's, rondtrekken met stoepkrijt in de hand, in de stad en in de deelgemeenten, om de natuur daar in het licht te zetten. "Veel mensen zien dat als onkruid. Wij horen dat niet zo graag, wij spreken over wilde kruiden en planten. Mensen denken dat dat moet uitgetrokken worden, maar dat is een onmisbare schakel in de natuur. Dat is vaak voedsel voor wilde bijen en andere insecten die in de stad leven."