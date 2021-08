Boutersem in alertfase door stijging coronabesmettingen: "Laat je vaccineren"

Toch is er geen reden tot paniek, volgens burgemeester Chris Vervliet (CD&V). "Het gaat meestal om mensen die nog niet de kans hebben gehad om zich volledig te vaccineren en die heel milde symptomen hebben. Meer dan 95% van de volwassenen in Boutersem heeft al een eerste prik gehad. 90% is volledig gevaccineerd. Nu zijn we volop bezig met de tweede prikken te zetten en ook jongeren te vaccineren."