Bouwexperten rijden door overstroomde gebieden: "We krijgen vragen over het verwijderen van vocht tot de verzekering"

De Construbus, want zo heet de bus, houdt onder andere halt in Verviers, Luik en de provincie Namen. "We krijgen heel diverse bouwtechnische vragen," zegt directeur-generaal Niko Demeester van de Confederatie Bouw. "Hoe kan ik vocht uit de woning verwijderen? Is mijn woning nog stabiel? Welke financiële hulp kan ik krijgen? Met dat soort vragen zitten de meeste slachtoffers."