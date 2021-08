Britse regering heeft kritiek op VS-terugtrekking uit Afghanistan: "Wellicht keert Al Qaeda terug"

Wallace heeft niet enkel kritiek op president Biden, maar ook op diens voorganger Donald Trump. De Amerikaanse terugtrekking (en als gevolg ook die van de andere NAVO-troepen) was immers afgesproken in het Akkoord van Doha (in Qatar) dat Trump in februari vorig jaar had gesloten met de taliban. "Dat is een slecht akkoord, want het laat de taliban toe om de overwinning op te eisen en heeft de autoriteit van de Afghaanse regering ondermijnd", aldus Wallace.