CHECK: Feit en fictie over de brandende autobandenkerkhoven in Koeweit

Sinds 2019 ligt de bevoegdheid over het autobandenkerkhof van Al Sulabiya bij het Koeweitse milieuministerie of Environmental Protection Agency (EPA). Al maandenlang is de organisatie bezig met een grote operatie om de integrale site leeg te maken en de autobanden te verplaatsen naar Salmi, een nieuwe locatie in het zuiden van Koeweit, nabij de grens met Saoedi-Arabië. Die verhuisoperatie wordt regelmatig in beeld gebracht via filmpjes op sociale media. In een video die de EPA in april 2021 op Twitter plaatste, is te zien hoe de stortplaats in Al Sulabiya leeggehaald wordt. Vrachtwagens worden volgeladen met autobanden en rijden af en aan.

(Lees verder onder het filmpje over de verhuisoperatie.)