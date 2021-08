Coronablog - Cijfers blijven verder stijgen, eerste dag voor Covid Safe Ticket

De Israëlische regering heeft de leeftijdsgrens voor een derde dosis van het coronavaccin van producenten Pfizer-BioNTech verlaagd tot vijftig jaar. Het land kampt met een nieuwe golf besmettingen door de deltavariant.

Twee weken geleden liet Israël al de zestigplussers een derde keer prikken. Het wachtte het advies van het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA daarover niet af. In het algemeen volgt Israël de aanbevelingen van het FDA.

Meer dan 770.000 Israëli's kregen zo al een derde vaccindosis, zo deelde het ministerie van Volksgezondheid mee. Premier Naftali Bennett kondigde daarop aan dat de leeftijdsgrens voor de derde dosis tot 50 jaar verlaagd wordt.

"De campagne om de bevolking van zestig jaar en ouder te vaccineren is een groot succes. Het is een belangrijke stap in de strijd tegen de deltavariant. Ik roep iedereen op om vanaf morgenvoormiddag in de rij te gaan staan om zich te laten vaccineren", zei hij. Een expertencomité keurde de beslissing goed.

Israël was een van de eerste landen die midden december een grote vaccinatiecampagne opstartten. Het had een akkoord met Pfizer, dat snel miljoenen doses leverde in ruil voor data over de effecten en de doeltreffendheid van het vaccin bij de bevolking.

Dankzij de campagne daalde het aantal besmettingen fors. Maar de voorbije weken is er weer een stijging te merken, door de verspreiding van de deltavariant bij de niet-gevaccineerde volwassenen, maar ook bij personen die meer dan zes maanden geleden zijn gevaccineerd.