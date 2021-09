Paralympiër Diederick Schelfhout uit Aalst is medaillekandidaat: "Ik kom uit een echte koersfamilie"

Schelfhout belandde in een zwart gat en onderging tientallen operaties. Hij leerde eerder toevallig paracycling kennen. “Ik las er een artikel in een magazine. Stap per stap bouwde ik op en sinds 2012 kom ik uit in de klasse C3 in het G-wielrennen.” Die overstap heeft hem geen windeieren gelegd. “Ik heb België al verschillende WK-medailles geschonken en de ambities voor Tokio zijn heel hoog. Top-vijf zou heel mooi zijn, maar op de Spelen mik je natuurlijk hoger. Ik doe het allemaal nog heel graag en ben heel blij met wat ik in mijn carrière al bereikt heb. Ik denk niet dat er veel renners zijn mijn palmares.”