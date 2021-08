Eva Fastag overleden: "Verhaal van de typiste van de Dossinkazerne is bijna een film"

Eva Fastag werd in 1917 geboren in de Poolse hoofdstad Warschau. Tijdens het interbellum vlucht haar familie naar Antwerpen, in de hoop naar de Verenigde Staten te emigreren. Dat blijkt niet zo eenvoudig en het gezin kiest ervoor om in Antwerpen te blijven.

Maar het nazisme haalt de familie Fastag in. België wordt bezet en de Joden worden verplicht een gele ster te dragen. Eva Fastag slaagt erin werk te vinden in een verzekeringskantoor in Brussel, waar die gele ster blijkbaar minder belangrijk is.