Gurkha-veteranen in hongerstaking in Downing Street voor evenwaardig pensioen

Volgens de Britse regering was het pensioen van de Gurkha's bedoeld om van te leven in Nepal, waar de kosten voor het levensonderhoud aanzienlijk lager zijn dan in het Verenigd Koninkrijk. Gepensioneerde Gurkha's hadden niet het recht om in het Verenigd Koninkrijk te blijven wonen, tot dat recht in 2004 wel werd toegekend aan de Gurkha's die afzwaaiden na 1997. Die generatie gepensioneerden ontvangt ook een pensioen dat gelijk is aan dat van hun Britse collega's. (Lees verder onder de foto).