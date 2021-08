Hechtel-Eksel huldigt Olympiërs Artuur en Hermien Peters

Burgemeester Jan Dalemans (Open VLD) is momenteel in verlof maar ook hij maakte via een videogesprek zijn felicitaties over. “Heel wat inwoners hebben er uren slaap voor gelaten om de wedstrijden live te volgen. In het straatbeeld lieten we de Belgische vlaggen na het EK voetbal hangen. Van een Duivels dorp gingen we naar een Olympisch dorp.”

Vervolgens zette schepen Lijnen Artuur en Hermien letterlijk in de bloemetjes met twee mooie boeketten. De atleten kregen ook een goedgevulde tas met lokale streekproducten mee naar huis. De sportievelingen waren enthousiast over de ontvangst en kijken nu al naar de toekomst. Artuur Peters: “Wij willen er over drie jaar in Parijs absoluut weer bij zijn.”