Opwijk schrapt twee toekomstige woongebieden: "Mogelijk overstromingsgevoelig en dus niet geschikt voor bebouwing"

De twee gebieden werden in 1977 in het gewestplan ingekleurd als mogelijke bouwzone, maar sindsdien zijn de inzichten veranderd. “We hebben nog voldoende aanbod in de woonzone om onze woonbehoefte op te vangen. Door het tekort aan open ruimte vinden we het niet meer gepast om nog te bouwen in deze gebieden. Zo zorgen we binnen de gemeente voor onze eigen bouwshift”, zegt burgemeester Inez De Coninck (N-VA).

“Voor het gebied Rubensveld kregen we de voorbije jaren aanvragen tot groepswoningbouw. We hebben die aanvragen telkens geweigerd, maar we willen nu een duidelijk signaal geven dat we dit gebied niet geschikt vinden om te bebouwen. Een deel van het gebied is bovendien aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelig gebied."