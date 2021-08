Hoe slangen (herhaaldelijk) giftanden verkregen hebben

Veel meer soorten hebben echter kleine giftanden en zijn maar licht giftig. Gedacht wordt dat het verschijnen van die milde giffen vooraf is gegaan aan het opduiken van giftanden bij slangen.

De positie van de giftanden in de bek is samen te vatten in drie grote categorieën: vast achteraan in de bek, wat het geval is bij onder meer in het water levende slangen die krabben eten en de boomslang; vast vooraan in de bek, zoals bij de cobra's, kraits en zeeslangen of scharnierend vooraan in de bek, zodat de tanden opzij of naar achteren kunnen klappen. Dat is het geval bij onder meer adders, ratelslangen en graafadders.