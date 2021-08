In Bredene wordt er steeds meer gebouwd en verbouwd

In Bredene is het aantal aanvragen voor een omgevingsvergunning explosief toegenomen. 3 jaar geleden waren er 194 per jaar; nu zijn er op een half jaar al 210. Als dit zo verder gaat, zal Bredene dit jaar voor het eerst de kaap van de 400 aanvragen overschrijden. Je hebt een omgevingsvergunning nodig voor plannen om jouw woning, tuin, schuur of loods te gaan bouwen of verbouwen.

Volgens schepen Kristof Vermeire (CD&V) is de coronacrisis een grote factor. "Ik denk dat mensen willen investeren in hun eigen omgeving. We zitten al 2 jaar thuis, dus mensen vinden het belangrijk om hun omgeving te verfraaien. Daarnaast blijft investeren in vastgoed nog altijd interessanter dan het op een spaarrekening te laten staan."