Vlaams minister-president Jambon: "Covid Safe Ticket op trouwfeest, café of restaurant, dat gaat voor mij te ver"

Vanaf 1 september zal het Covid Safe Ticket ook geldig zijn voor binnenevenementen. Intussen gaan al een tijdje stemmen op om zo'n ticket ook verplicht te maken op trouwfeesten, personeelsfeesten en andere kleine evenementen in de private sfeer. De federale regeringspartijen CD&V en Vooruit pleiten daarvoor. De liberalen en de groenen zijn echter tegen.



Ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) staat er niet voor te springen. "Eigenlijk is de lijn die we als Vlaamse regering verdedigen dat je dat overal kan invoeren waar je ticketcontrole doet. En daar wil ik het onderscheid maken", zei hij in "De ochtend" op Radio 1. Op trouwfeesten of in de horeca zoals in Frankrijk, dat gaat voor hem te ver.

Vandaag geldt het Covid Safe Ticket voor evenementen vanaf 1.500 bezoekers. Voor Jambon mag dat ook bij kleinere evenementen zijn, maar dus enkel als daar sowieso al een toegangskaartje voor wordt gevraagd. "En dan moet je denk ik altijd aan de organisatoren de keuze laten: ofwel voer je die bijkomende controle van het Covid Safe Ticket in ofwel organiseer je het evenement volgens de richtlijnen, met afstand en mondmasker."