JBC bant labels "jongens" en "meisjes" in kinderafdeling en brengt genderneutrale truien uit: "Maatschappelijke trend"

Concreet verdwijnen vanaf maandag in alle JBC-winkels de bordjes, die shoppers naar jongens- en meisjeskledij leiden: de kinderafdeling vormt één geheel, met onderverdelingen per leeftijd. En daarnaast wordt een deel van "back to school"-collectie genderneutraal. Er komt een reeks truien, die verwijzen naar bepaalde beroepen. Elk kind kan op die manier kenbaar maken dat het CEO wil worden, of brandweerman, of danser, of ontwikkelaar van games.

Zal ook de JBC-collectie voor volwassenen evolueren naar meer genderneutrale stukken? "Dat zou absoluut kunnen, waarom ook niet? Je ziet die evolutie nu al in het modebeeld", vindt Van Der Auwera.

"Zowel mannen als vrouwen kleden zich veel individualistischer, en veel bewuster. Een vrouw in een mannenbroep met een sexy topje, of een man met een vrouwelijke blouse en een stoere broek: die zaken zie je steeds vaker in het straatbeeld. Mainstream is dat nog niet, maar het is er al wel. Dus we houden zeker in de gaten hoe zich dat verder ontwikkelt. Want we willen luisteren naar wat er leeft, en mensen steunen in hun eigen ontwikkeling en vrije keuzes", aldus Van Der Auwera.