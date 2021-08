Nederlandse dichter en schrijver K. Schippers overleden: belangrijke vernieuwer in de poëzie

De Nederlandse dichter en schrijver K. Schippers is gisteren overleden. Dat heeft zijn uitgeverij Querido vandaag bekendgemaakt via Twitter. K. Schippers, een pseudoniem voor Gerard Stigter, werd 84 jaar. Schippers was in de jaren 60 een belangrijke vernieuwer in de Nederlandse poëzie. Hij schreef gedichten over dingen die hij rond zich zag en niet over zijn gevoelens. Vanaf de jaren 70 schreef hij ook proza. Dit jaar nog bracht hij zijn laatste boek uit, "Nu je het zegt".