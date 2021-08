Lokeren laat vliegtuigbom uit Tweede Wereldoorlog verwijderen

Ontmijningsdienst DOVO maakte deze voormiddag eerst het ontstekingsmechanisme van de bom onschadelijk in een veld in deelgemeente Daknam. Daarna is de bom naar een veld bij Poelkapelle, in West-Vlaanderen gebracht, waar de springstof onschadelijk is gemaakt. De reden waarom de bom naar daar is gebracht, is dat anders duizenden mensen in een straal van 650 meter rond de oorlogsbom zouden moeten geëvacueerd worden.