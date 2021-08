Unieke inkijk in leven 17.000 jaar oude mammoet: "Legde afstand af van 2x rond de aarde"

Later deed de mammoet routes aan die ook kariboes aandeden. Beide hadden migratieroutes die voor een deel gelijkliepen. Uiteindelijk kwam hij aan zijn einde in de buurt van de huidige Lower Yukon River-regio in Alaska, waar zijn resten in 2010 werden teruggevonden. "Er zijn twee slagtanden gevonden en een deel van een schedel, dus we zijn vrij zeker dat hij daar is gestorven", vertelt Wooller.

Wooller zegt dat het onderzoek ons niet enkel iets leert over uitgestorven dieren uit de ijstijd. De onderzochte mammoet was een van de laatsten van zijn soort op Alaska. "Het doet ons ook nadenken over huidige soorten zoals de ijsbeer en de kariboe die nu in het arctisch gebied leven." Ook zij passen hun bewegingsgedrag aan het veranderende klimaat.