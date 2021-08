22 vermoedelijke brandstichters gearresteerd voor dodelijke bosbranden Algerije, één verdachte gelyncht

Eerder deze week stak een menigte nog een man in brand in Tizi Ouzou. De menigte verdacht hem ervan betrokken te zijn bij het aansteken van de branden in de provincie. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag bekendgemaakt dat het een onderzoek zal voeren naar de feiten.

Volgens het persagentschap AP gaat het over Djamel Ben Ismail, een 38-jarige man die vastzat in het politiebureau. Een woedende menigte kreeg hem te pakken en sleurde hem naar buiten. Daar werd hij in brand gestoken. De agenten die hem probeerden te beschermen raakten volgens de Algerijnse justitie gewond, de man overleefde het niet.