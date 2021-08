"Met het zwaard in de hand had Samurai Jack maar één doel: overleven in een geruïneerde wereld"

Acteur Phil LaMarr, die de stem van Samurai Jack voor zijn rekening nam: "Na 4 seizoenen besliste Cartoon Network om de stekker uit de serie te trekken. Het had iets te maken met de programmering en het niet in elkaar kunnen leggen van de diverse puzzelstukjes. Om welke reden dan ook. Het ene moment werd "Samurai Jack" nog uitgezonden, het andere moment was het plots gedaan. Wat natuurlijk uiterst frustrerend was. Want de serie was niet alleen erg succesvol, het verhaal was ook nog niet helemaal verteld." (Screen Anarchy, maart 2017)

Genndy Tartakovsky: "Dat er geen definitief einde kwam aan het verhaal in seizoen 4, lag aan het feit dat alle inspiratie weg was. De tv-zender wist niet goed of ze nog wilden doorgaan of niet. Ik wist niet goed of ik nog wilde doorgaan. Toen ik dan een ander project aangeboden kreeg, had ik zoiets van: "Ik wil niet zomaar snel een einde in elkaar flansen." Daarom gaven we seizoen 4 dan ook een rustig, open einde. Maar de interesse bleef, vooral voor een bioscoopfilm, inclusief een definitief einde daar." (The Verge)