Man op Belgische "Most Wanted"-lijst opgepakt in Duitsland: mogelijk was hij onherkenbaar door plastische chirurgie

In het onderzoek en de speurtocht naar De Cocq Van Delwijnen waren er de afgelopen jaren verschillende pistes: zo zou hij zich op verschillende plekken in het buitenland hebben schuilgehouden. "En er is ons ook ter oren gekomen dat hij zijn gezicht had laten aanpassen door plastische chirurgie, om zo onherkenbaar te blijven", aldus parketmagistraat An Schoonjans in het Canvas-programma "Procureurs" in januari 2020. Of de man inderdaad onherkenbaar was en chirurgie onderging, is voorlopig niet duidelijk, zegt de federale politie.