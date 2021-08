Museumtuin in Gaasbeek zoekt vrijwilligers

Medewerkers, gidsen en groene vingers gezocht in de Museumtuin van Gaasbeek. De kasteeltuin in Lennik, aangelegd zoals de tuinen in 1900, werkt tijdens bezoekdagen met een vrijwilligerswerking. Iedereen die een handje wil toesteken in de Museumtuin, kan zich aan het kasteel aanmelden tot 22 augustus. Wat je doet en wanneer je komt helpen kies je helemaal zelf.