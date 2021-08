Paralympiër Ewoud Vromant droomt van goud in Tokyo

Het werd uiteindelijk wielrennen. “Initieel had ik enkel de bedoeling om recreatief te sporten, maar het is dus toch topsport geworden”, lacht hij. “En ondertussen zit ik toch op een bepaald niveau, waardoor ik op de Spelen kan mikken op een gouden medaille.” Ewoud is niet zo maar de eerste de beste in het paracycling. Wat begon als kleine ritjes van vijf tot tien kilometer mondde vorig jaar uit in een wereldtitel in de individuele achtervolging. “In die discipline ga ik echt voor het hoogste. Ook in de tijdrit op de weg hoop ik op een medaille.” Op 26 en 31 augustus en 2 september zal hij proberen zijn droom waar te maken.