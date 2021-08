Spelers Wintam trots op transfer naar Chelsea van “hun” Lukaku

Al is niet iedereen overtuigd dat het een goede zet is. “Ik weet niet of hij past in de Premier League”, zegt één van de huidige spelers van Wintam. “Hij heeft het ver gebracht in Italië, dus als ik hem was, zou ik daar blijven en de grootste man van de club proberen te worden, maar verandering van spijs doet eten natuurlijk.”

Sommige spelers hopen dat Lukaku misschien ooit nog terugkeert naar Wintam. “Het zou mooi zijn, al is hij dan wellicht al 85 jaar oud. Dan wordt hij betaalbaar”, klinkt het lachend. “Maar het is hem gegund. Het is een sympathieke kerel.”