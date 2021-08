Redders waarschuwen na verdrinking 16-jarige jongen: "De zee zag er kalm uit, maar ze was verraderlijk"

Op het ogenblik dat een 16-jarige jongen verdronk in Oostende, leek het een rustige dag op het water. Dat bevestigt Bart Van Eechoute, hoofdredder in Middelkerke: "De zee was effectief kalm, er was weinig wind. Maar we zitten in een periode van springtij. Dat duurt enkele dagen, en het betekent dat er erg veel stroming is. Die was gisteren het sterkst rond vier, vijf uur in de namiddag (het tijdstip waarrond de jongen vermist raakte, red.), en die kan toch makkelijk tot vier kilometer per uur halen. Dat is aanzienlijk."